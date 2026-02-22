Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı!

🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu'nun direkten dönen harika şutunu Diego Gomez tamamladı pic.twitter.com/xsMxkrht0O



İngiltere Premier Lig'de sezonun 27. hafta mücadelesinde Brentford ile Brighton karşı karşıya geldi. Brighton maçı Diego Gomez ve Danny Welbeck'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanıp ligde 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.Brighton'da maça ilk 11'de başlayan James Milner, Premier Lig tarihine geçti. 40 yaşındaki futbolcu, Premier Lig kariyerinde 654. maça çıkarak bu alanda rekoru kırdı ve lig tarihinde en fazla forma giyen isim oldu. Milner'dan önce rekor, 653 maçla Gareth Barry'e aitti.Brentford deplasmanında Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı. Ferdi, maçın ilk yarısında gole yaklaşırken ceza sahası dışından çektiği şut direğe takıldı. Pozisyonun devamında Brighton'da Diego Gomez ağları havalandırıp konuk takımı öne geçirdi.Premier Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda pozisyonla ilgili, "Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!" ifadeleri yer aldı.İşte o paylaşım;Bu sezon Brighton'da Ferdi Kadıoğlu 31 maçta sahaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu henüz bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.