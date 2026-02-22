22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı!

İngiltere Premier Lig'de Brighton, deplasmanda Brentford'ı 2-0 yendi Ligde 6 maç sonra kazanan Brighton'ın ilk golünden önce Ferdi Kadıoğlu'nun çektiği şut İngiltere'de gündem oldu.

calendar 22 Şubat 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 12:37
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı!
İngiltere Premier Lig'de sezonun 27. hafta mücadelesinde Brentford ile Brighton karşı karşıya geldi. Brighton maçı Diego Gomez ve Danny Welbeck'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanıp ligde 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

MILNER TARİHE GEÇTİ

Brighton'da maça ilk 11'de başlayan James Milner, Premier Lig tarihine geçti. 40 yaşındaki futbolcu, Premier Lig kariyerinde 654. maça çıkarak bu alanda rekoru kırdı ve lig tarihinde en fazla forma giyen isim oldu. Milner'dan önce rekor, 653 maçla Gareth Barry'e aitti.

FERDİ'NİN MÜTHİŞ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ, DIEGO GOMEZ TAMAMLADI

Brentford deplasmanında Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı. Ferdi, maçın ilk yarısında gole yaklaşırken ceza sahası dışından çektiği şut direğe takıldı. Pozisyonun devamında Brighton'da Diego Gomez ağları havalandırıp konuk takımı öne geçirdi.

PREMIER LİG'DEN FERDİ KADIOĞLU PAYLAŞIMI

Premier Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda pozisyonla ilgili, "Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

BU SEZON FERDİ

Bu sezon Brighton'da Ferdi Kadıoğlu 31 maçta sahaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu henüz bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi. 

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
