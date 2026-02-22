Trendyol 1 Lig'in 27. haftasında Çorum FK, Ümraniyespor'u konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 52. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 79. dakikada Fredy kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Çorum FK'de teknik Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından göreve gelen Uğur Uçar, takımın başında çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Çorum FK puanını 47'ye yükseltirken; Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.a







