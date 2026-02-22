22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-360'
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-090'
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-189'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
0-160'
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
0-03'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
0-158'
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-062'
22 Şubat
C.Palace-Wolves
0-062'
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
1-0DA
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Çorum FK'den Uğur Uçar ile 2'de 2

Trendyol 1 Lig'in 27. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

calendar 22 Şubat 2026 17:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çorum FK'den Uğur Uçar ile 2'de 2
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1 Lig'in 27. haftasında Çorum FK, Ümraniyespor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 52. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 79. dakikada Fredy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK'de teknik Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından göreve gelen Uğur Uçar, takımın başında çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Çorum FK puanını 47'ye yükseltirken; Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.a

 

1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
