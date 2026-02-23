22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-181'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-059'

Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, ligde sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu maçı kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 19 puana sahip.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.



- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

- 6 isim sınırda

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

