23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Göztepe, 4.'lüğü Beşiktaş'a hediye etti

Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş karşısında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılarak 4.'lüğü rakibine kaybetti.

calendar 23 Şubat 2026 12:54
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli rakiplerinden Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 yenilen Göztepe büyük moral bozukluğu yaşadı. Son 2 sezondur ligde ve kupada mağlubiyetler yaşattığı rakibi karşısında bu kez çok etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 41 puanda kalarak 5'inci sıraya geriledi. Beşiktaş ise 43 puana ulaşarak Göztepe'yi geride bıraktı ve adını 4'üncü sıraya yazdırdı.

Özellikle savunma performansıyla sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da birçok takımı geride bırakan Göztepe bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol birden gördü. Bir tek Galatasaray deplasmanında 3 gol birden yiyen Göz-Göz, Beşiktaş deplasmanında kalesini savunamadı. Göztepe hücumda da son haftalarda düşüşe geçti. Son olarak Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Göztepe son 3 maçta gol sevinci dahi yaşayamadı. Konyaspor (D) ve Kayserispor'la golsüz berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'a karşı da üretken olamadı.

İKİLİ AVERAJ AVANTAJI GİTTİ

Son 3 maçta hem gol atamayan hem de galip gelemeyen Göztepe, 7 puan kaybetmiş oldu. Göztepe son 2 sezondur puanlar aldığı Beşiktaş karşısında bu kez gülemedi. Geçen sezon İstanbul'da Beşiktaş'ı Süper Lig'de 4-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-1 mağlup eden Göztepe, İzmir'de ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon da Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenmeyi başaran Göztepe, siyah-beyazlılara karşı bu defa farklı yenildi. Göztepe 4-0'lık mağlubiyet sonrası olası bir ikili averaj avantajını da rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği halinde Göztepe, Beşiktaş'ın gerisinde kalacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Göztepe'nin Beşiktaş yenilgisiyle birlikte 7 maçlık mağlup olmama serisi de son buldu. Son olarak sezonun ilk yarısında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Göztepe, Gaziantep FK (D), Samsunspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe (D), Fatih Karagümrük, Konyaspor (D) ve Kayserispor müsabakalarını kaybetmemişti.

OLAITAN GOLE SEVİNMEDİ

Ara transfer döneminde Göztepe'nin Beşiktaş'a 5+1 milyon Euro'ya sattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan eski takımına karşı gol atmayı başardı. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın üçüncü golünü kaydeden Olaitan sevinmedi. Oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada eski kulübü Göztepe'ye saygı duyduğunu dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
