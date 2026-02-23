Hyeon-Gyu Oh rüyası devam ediyor; 3 maçta 3 gol!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek rahat bir galibiyet aldı. Bu skorla Beşiktaş puan durumunda Göztepe'yi geçerek 4. sırayı devraldı. Maça, son haftalarda olduğu gibi Hyeon-Gyu Oh damga vurdu. Güney Koreli forvet, attığı muhteşem golle taraftarların yeni kahramanı oldu.
"ÇİLEK" TRANSFER
Siyah-beyazlı takımın devre arasında Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, 'nokta atışı' transfer olduğunu bir kez daha gösterdi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Göztepe savunmasına baskı yapan Güney Koreli golcü, skora katkı verme alışkanlığını sürdürdü.
24 yaşındaki futbolcu 74'üncü dakikada gözlerimizin pasını sildi.
SERİYE BAĞLADI
Cerny'nin pasında topla buluşan Oh, sağ çaprazdan kaleye adeta füze gönderdi ve kaleci Mateusz Lis'i mağlup etti.
'Kore Boğası' 3'üncü maçında 3'üncü golünü kaydetti. Alanyaspor maçında şık bir röveşatayla açılışı yapan, Başakşehir sınavında ise 1 gol, 1 asistle oynayan Oh, 4 gole direkt etki etti. Güney Koreli golcü ayrıca Alanyaspor karşılaşmasında takımına penaltı kazandırmıştı.
