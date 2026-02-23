23 Şubat
Hyeon-Gyu Oh rüyası devam ediyor; 3 maçta 3 gol!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde takıma kazandırdığı Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, yeni takımıyla çıktığı 3 resmi maçta da fileleri havalandırdı.

calendar 23 Şubat 2026 09:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hyeon-Gyu Oh rüyası devam ediyor; 3 maçta 3 gol!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek rahat bir galibiyet aldı. Bu skorla Beşiktaş puan durumunda Göztepe'yi geçerek 4. sırayı devraldı. Maça, son haftalarda olduğu gibi Hyeon-Gyu Oh damga vurdu. Güney Koreli forvet, attığı muhteşem golle taraftarların yeni kahramanı oldu.

"ÇİLEK" TRANSFER

Siyah-beyazlı takımın devre arasında Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, 'nokta atışı' transfer olduğunu bir kez daha gösterdi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Göztepe savunmasına baskı yapan Güney Koreli golcü, skora katkı verme alışkanlığını sürdürdü.
24 yaşındaki futbolcu 74'üncü dakikada gözlerimizin pasını sildi.

SERİYE BAĞLADI

Cerny'nin pasında topla buluşan Oh, sağ çaprazdan kaleye adeta füze gönderdi ve kaleci Mateusz Lis'i mağlup etti.
'Kore Boğası' 3'üncü maçında 3'üncü golünü kaydetti. Alanyaspor maçında şık bir röveşatayla açılışı yapan, Başakşehir sınavında ise 1 gol, 1 asistle oynayan Oh, 4 gole direkt etki etti. Güney Koreli golcü ayrıca Alanyaspor karşılaşmasında takımına penaltı kazandırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
