Ndidi golle moral buldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın maçtaki kilidi açan golü 9. dakikada Wilfried Ndidi'den geldi.
Babasının cenazesi nedeniyle ülkesi Nijerya'ya gittiği için Başakşehir maçında forma giyemeyen Wilfried Ndidi, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, soldan kullanılan kornerde Orkun'un asistinde iyi yükselerek kafayla topu ağlarla buluşturdu ve moral buldu.
Ndidi, siyah-beyazlı formayla ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Babasının cenazesi nedeniyle ülkesi Nijerya'ya gittiği için Başakşehir maçında forma giyemeyen Wilfried Ndidi, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, soldan kullanılan kornerde Orkun'un asistinde iyi yükselerek kafayla topu ağlarla buluşturdu ve moral buldu.
Ndidi, siyah-beyazlı formayla ligdeki ikinci golünü kaydetti.