Fenerbahçe'de büyük kabus: Stoperler sakatlandı!

Fenerbahçe, oynadığı son iki maçta sakatlık kabusu yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlandı. Skriniar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de Skriniar yerine Kasımpaşa maçında görev yapan Çağlar Söyüncü de sakatlandı. Çağlar yerine bu maçta Yiğit Efe oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında Çağlar'dan sonra bir diğer stoper Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu yerine de N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Guendouzi, bu sakatlık sonrası stopere geçti.
