23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-080'
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Fenerbahçe'de büyük kabus: Stoperler sakatlandı!

Fenerbahçe'de Nottingham Forest ve Kasımpaşa ile oynanan iki maçta üç stoper sakatlandı.

Fenerbahçe'de büyük kabus: Stoperler sakatlandı!
Fenerbahçe, oynadığı son iki maçta sakatlık kabusu yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlandı. Skriniar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Skriniar yerine Kasımpaşa maçında görev yapan Çağlar Söyüncü de sakatlandı. Çağlar yerine bu maçta Yiğit Efe oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında Çağlar'dan sonra bir diğer stoper Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu yerine de N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Guendouzi, bu sakatlık sonrası stopere geçti.






TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 51 20 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 19 31 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
