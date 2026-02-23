23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

UEFA'dan Gianluca Prestianni'ye geçici men cezası!

UEFA, hakkındaki soruşturma devam eden Gianluca Prestianni'nin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

23 Şubat 2026
Sporx.com
UEFA, olaylı geçen Benfica - Real Madrid maçı için bir açıklama yaptı.

UEFA'dan yapılan açıklamada Vinicius Junior ile yaşadığı tartışmanın ardından hakkında ırkçılık nedeniyle soruşturma başlatılan Gianluca Prestianni'nin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Prestianni'ye geçici men cezası verildiği ve Arjantinli futbolcu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

NELER YAŞANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta olay çıktı!

Real Madrid, Vinicius Junior'un 50. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, bu golünün ardından sevinci nedeniyle sarı kart gördü.

Vinicius, daha sonra Prestianni'nin kendisine maymun dediğini hakeme söyledi ve karşılaşma yaklaşık 10 dakika durdu.

10 dakikalık duraksamanın ardından maç yeniden başladı ve Real Madrid, Benfica'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Real Madrid, karşılaşmanın rövanşında çarşamba günü sahasında Benfica'yı ağırlayacak.



İDDİALARA YANIT

ESPN'in haberine göre Prestianni, UEFA'ya yaptığı savunmada Vinicius'a "maymun" (mono) demediğini, bunun yerine İspanyolca "ibne" (maricon) ifadesini kullandığını söyledi.

Karşılaşma sırasında ağzını formasıyla kapatması nedeniyle dudak okuma yapılamadığı belirtilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
