UEFA'dan Gianluca Prestianni'ye geçici men cezası!

UEFA, olaylı geçen Benfica - Real Madrid maçı için bir açıklama yaptı.UEFA'dan yapılan açıklamada Vinicius Junior ile yaşadığı tartışmanın ardından hakkında ırkçılık nedeniyle soruşturma başlatılan Gianluca Prestianni'nin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi.Prestianni'ye geçici men cezası verildiği ve Arjantinli futbolcu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta olay çıktı!Real Madrid, Vinicius Junior'un 50. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, bu golünün ardından sevinci nedeniyle sarı kart gördü.Vinicius, daha sonra Prestianni'nin kendisine maymun dediğini hakeme söyledi ve karşılaşma yaklaşık 10 dakika durdu.10 dakikalık duraksamanın ardından maç yeniden başladı ve Real Madrid, Benfica'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.Real Madrid, karşılaşmanın rövanşında çarşamba günü sahasında Benfica'yı ağırlayacak.ESPN'in haberine göre Prestianni, UEFA'ya yaptığı savunmada Vinicius'a "maymun" (mono) demediğini, bunun yerine İspanyolca "ibne" (maricon) ifadesini kullandığını söyledi.Karşılaşma sırasında ağzını formasıyla kapatması nedeniyle dudak okuma yapılamadığı belirtilmişti.