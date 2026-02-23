Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, 31. dakikada sağdan ceza sahasına girdikten sonra Frimpong'un müdahalesiyle yerde akldı.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi ve hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu.
Hakem Yasin Kol, VAR'ı da dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
