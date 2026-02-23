Emre Belözoğlu'ndan 8 maç sonra ilk!

Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu.
Emre Belözoğlu 8 maç sonra dört büyüklerden puan aldı.
1-2 Beşiktaş
0-3 Fenerbahçe
0-4 Galatasaray
0-2 Trabzonspor
0-1 Trabzonspor
0-2 Fenerbahçe
0-3 Galatasaray
1-2 Trabzonspor
1-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu.
Emre Belözoğlu 8 maç sonra dört büyüklerden puan aldı.
1-2 Beşiktaş
0-3 Fenerbahçe
0-4 Galatasaray
0-2 Trabzonspor
0-1 Trabzonspor
0-2 Fenerbahçe
0-3 Galatasaray
1-2 Trabzonspor
1-1 Fenerbahçe