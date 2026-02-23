23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-045'
23 Şubat
Alaves-Girona
1-145'
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
0-0DA

Emre Belözoğlu'ndan 8 maç sonra ilk!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe beraberliğiyle 8 maç sonra dört büyüklerden puan aldı.

calendar 23 Şubat 2026 22:27
Emre Belözoğlu'ndan 8 maç sonra ilk!
Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu.

Emre Belözoğlu 8 maç sonra dört büyüklerden puan aldı.

1-2 Beşiktaş
0-3 Fenerbahçe
0-4 Galatasaray
0-2 Trabzonspor
0-1 Trabzonspor
0-2 Fenerbahçe
0-3 Galatasaray
1-2 Trabzonspor
1-1 Fenerbahçe

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
