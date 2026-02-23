23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Wolfsburg'ta ilk aday Thomas Reis

Ligdeki kötü gidişatını engelleyemeyen Wolfsburg, çareyi teknik direktör değişiminde buldu. En önemli adaylarda biri de Alman teknik adam Thomas Reis.

calendar 23 Şubat 2026 13:53 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Wolfsburg'ta ilk aday Thomas Reis
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wfl Wolfsburg'da kötü gidişat sürüyor. 43 yaşındaki teknik adam Daniel Bauer yönetiminde küme düşme hattının 1 basamak üstünde 20 puanla yer alan yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktör arayışına başladı. Alman gazetesi Kicker'e göre Listede 3 ana isim bulunurken, bunlardan biri de son olarak Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Reis.

23 MAÇTA SADECE 20 PUAN

Tarihinde 1 Bundesliga şampiyonluğu (2008-09) 1 de Almanya Kupası şampiyonluğu bulunan (2015) Wolsfburg, sancılı bir süreçten geçiyor. Ligde oynadığı 23 maçta sadece 20 puan toplayabilen takım, küme düşme hattıyla aynı puanda yer alıyor. Son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlı ekip, son 9 maçta da sadece 5 puan toplayabildi.

SON KULVARDA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adam Daniel Bauer ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, oluşacak boşluk için 3 aday belirledi. Son olarak Bochum'u çalıştıran Dieter Hecking, 3 yıllık Eintracht Frankfurt macerası bulunan Dino Toppmöller ve son olarak Samsunspor'da görev alan Thomas Reis en önemli 3 yeni teknik direktör adayı konumunda.

THOMAS REİS'İN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Bochum U19 ve Wolfsburg U19 takımlarını çalıştırarak başlayan Reis, burada oynattığı başarılı futbolla A takımın dikkatini çekti ve 2019'da Bochum A takımının başına geçti. Bochum'un başında çıktığı 122 maçta 1.53 maç başına puan ortalaması yakalayan Alman teknik adam Schalke'nin yolunu tuttu.

Schalke dönemi istediği gibi geçmeyen 52 yaşındaki teknik direktörün son durağı Süper Lig ekiplerinden Samsunspor oldu. 1.5 yıl süren Samsun deneyiminde 72 maçta 1.63 puan ortalamasını yakalayaraketkili bir performans sergiledi. Ayrıca Konferans Ligi'nde lig aşamasından üst tura yükselerek Samsunspor tarihine geçti. Ligde çıktığı son 10 maçta sadece 3 puan elde edince, Smasunspor'da Thomas Reis dönemi sona ermiş oldu.


