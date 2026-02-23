23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
13:30
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
13:30
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Juventus'tan Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız kararı!

Son antrenmanda yer almayan Kenan Yıldız'ın, Galatasaray maçında sahada olabileceği öne sürdü.

calendar 23 Şubat 2026 10:58
Haber: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız kararı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için flaş karar aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; milli futbolcu, Como maçında baldırına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı. Teknik direktör Luciano Spalletti, oyuncuyu riske etmedi.

Haberde, Kenan Yıldız son yapılan antrenmanda ise yer almadığı ifade edildi. Öte yandan milli futbolcunun Galatasaray maçında sahada olabileceği belirtildi.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
