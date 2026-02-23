Juventus'tan Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız kararı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için flaş karar aldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; milli futbolcu, Como maçında baldırına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı. Teknik direktör Luciano Spalletti, oyuncuyu riske etmedi.
Haberde, Kenan Yıldız son yapılan antrenmanda ise yer almadığı ifade edildi. Öte yandan milli futbolcunun Galatasaray maçında sahada olabileceği belirtildi.
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak.
