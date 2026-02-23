23 Şubat
LeBron, Jaylen Brown için: "Bronny yorumu hariç bir sorunumuz yok"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown ile arasındaki ilişkiye dair samimi açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
James, 2024 NBA Yaz Ligi sırasında Brown'ın oğlu Bronny James hakkında yaptığı ve gündem olan yorumu unutmadığını belirtse de, iki oyuncu arasında bir sorun olmadığını vurguladı.

Brown, Yaz Ligi'nde Lakers ile Celtics arasında oynanan maçta WNBA oyuncuları Kysre Gondrezick ve Angel Reese'e dönerek "Bronny'nin profesyonel seviyede olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmış ve bu sözler sosyal medyada viral olmuştu.

Lakers'ın Celtics'e 111-89 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan LeBron James, konuyla ilgili esprili bir üslupla şunları söyledi:

"Aramızdaki ilişki oldukça saygılıydı, Yaz Ligi'nde Bronny hakkında söylediği şey hariç. Ama onun dışında aramız iyi."

İkilinin bu meseleyi geride bırakıp bırakmadığı sorulduğunda ise James, "Sorun yok. Sanırım sosyal medyada bu konuda bir şeyler söyledi. Her şey yolunda. Bronny'nin kat etmesi gereken uzun bir yol var ama bu ayrı bir konu," ifadelerini kullandı.

Söz konusu Yaz Ligi maçında Bronny James yalnızca 2 sayı üretmiş (1/5 saha içi isabet) ve performansıyla zor bir gece geçirmişti. Gelen tepkiler sonrası Brown, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Bronny'nin "başarılı olması için gerekli tüm araçlara sahip olduğunu" belirtmişti.

2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçilen Bronny, çaylak sezonunun ardından ikinci yılında da sınırlı süreler aldı. 29 maçta forma giyen genç oyuncu, 6.7 dakikada ortalama 2.3 sayı üretti. Buna karşın G-League ekibi South Bay Lakers formasıyla daha üretken bir performans sergileyen Bronny, 2025-26 sezonunda çıktığı altı maçta 30.9 dakikada 9.5 sayı, 4.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan LeBron James, tüm bu tartışmalara rağmen Jaylen Brown'ın sezon performansına büyük övgüde bulundu. Lakers karşısında 32 sayıyla galibiyeti getiren Brown, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Yıldız oyuncu 29.2 sayı, 7.0 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla oynarken, Jayson Tatum'ın aşil sakatlığına rağmen Celtics'i 37-19'luk dereceyle Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya taşıdı.

LeBron, MVP tartışmalarına da değinerek şunları söyledi:

"Harika basketbol oynuyor. Bunu eleştiremezsiniz. Bu MVP meselesini anlamıyorum; neden adı daha fazla konuşulmuyor bilmiyorum. Sezon başında kimse ona şans vermemişti. Bazen bu iş bir popülarite yarışmasına dönüşebiliyor."

