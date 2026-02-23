23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Arsene Wenger'den 100 ülke, 100 akademi hedefi

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 100 farklı ülkede 100 akademi açarak futbolu desteklemek istediklerini belirtti

calendar 23 Şubat 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Arsene Wenger'den 100 ülke, 100 akademi hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 100 farklı ülkede akademi kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Fransız futbol adamı, Gianni Infantino'nun, FIFA başkanlığında 10 yılı geride bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"211 ÜLKENİN TÜMÜ KATILACAK"

Dünyanın her yerinde akademiler kurarak ülkelere potansiyellerini yakalama şansı vermek istediklerini belirten Wenger, "Bugün 60 farklı ülkede yaklaşık 60 akademimiz var. Böylece herkesi, her çocuğa oynama şansı vermenin kesinlikle hayati önem taşıdığına ikna etmek istiyoruz. Ülkenin içine girip yetenekleri belirliyor, yetenekleri eğitiyor ve tabii ki yetenekleri de oynatıyoruz. Çünkü artık her yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası düzenliyoruz ve artık bir dünya festivali var. Tüm dünya için bir 15 Yaş Altı Turnuvası oluşturmak istiyoruz. Burada eleme turları olmayacak, sadece çocuklara dünya düzeyinde oynama şansı verilecek, böylece 211 ülkenin tümü katılacak." ifadelerini kullandı.

Akademi projesinin dünya futbolunu değiştireceğini savunan Wenger, "Hedefimiz 100 farklı ülkede 100 FIFA Yetenek Akademisi kurmak. Son 10 yılda, Avrupa'nın gerisinde kalan ülkelerin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çok şey yapıldı. Çok geride kalan ülkelerde büyük bir gelişme kaydedildi ve yavaş yavaş, seviye daha homojen hale geldi ve dünyanın her yerinde çok daha yüksek." diye konuştu.

"INFANTINO'YA MİNNETTARIM"

FIFA Başkanı Infantino'nun ilerlemek isteyen biri olduğunu kaydeden Wenger, "Her zaman yeni fikirlere açık. Akademilerde, ülkelerde oyuncuları eğitmek, tüm ülkeleri geliştirmek için yaptığım önerileri büyük bir destek verdiği için ona minnettarım. Infantino, her ülkenin bir şansı hak ettiğinin bilincinde ve bu programı desteklemek için fonları elde etmeme ve tüm federasyonların oylarıyla fonların onaylanmasına yardımcı oldu." şeklinde görüş belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.