23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-011'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-011'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Uşakspor kaosa rağmen kazanmaya devam ediyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, eşine az rastlanacak krizin gölgesinde çıktığı maçta Söke 1970 SK'yı evinde 2-0 yenerken Teknik Direktör Ergün Penbe takıma döndüktün sonra 2'de 2 yaparak adını yeniden Play-Off hattına yazdırdı

calendar 23 Şubat 2026 12:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ikinci yarıda ayrılan Ergün Penbe, kısa süre Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'u çalıştırdı. Penbe, kendisi ayrıldıktan sonra 3 maçta galibiyet alamayan Uşakspor'un dümenine 2 hafta önce geri döndü. Başkan Mustafa Yalım'la yıldızı bir türlü barışmayan Penbe'yi takıma geri dönmeye başkanın ağabeyi olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ikna etti.

Göreve döndükten sonra takımıyla ilk maçta Bornova 1877 deplasmanını 3-2 kazanan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Söke 1970 maçı arifesinde ise tesislerde Kulüp Başkanı Mustafa Yalım'la büyük kriz yaşadı. Tesislerde tartışan ikilinin yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp, A Milli Takım'ın 2002'de dünya üçüncüsü olduğu kadronun önemli futbolcularından olan Ergün Penbe'nin olayın ardından darp raporu aldığı iddia edildi. Ergün Penbe ve Başkan Mustafa Yalım'ı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım maç öncesi bir araya getirip barıştırdı. Uşakspor, başkan ve teknik direktör arasında yaşanan gerginliğe rağmen dün rakibini mağlup edip 41 puanla adını Play-Off'a yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
