Kayserispor'da Muhammed Türkmen 2 maçta 4 puan topladı

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği teknik direktör Radomir Djalovic yerine son 2 maçta kulübede yer alan teknik sorumlu Muhammed Türkmen, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.

İç Anadolu ekibinde 21'inci haftada iç sahada alınan 2-1'lik Kocaelispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tazminat konusunda görüşmelerin devam ettiği Djalovic'ten yoksun Göztepe deplasmanına giden Kayserispor'da, kulübede teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı. İzmir deplasmanında Türkmen yönetimindeki Kayserispor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1 puanla Kayseri'ye döndü.

Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi de Radomir Djalovic ile sözleşme fesih tazminatı konusunda orta yolu bulamayan sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını da Muhammed Türkmen ile tamamladı. 22 Şubat Pazar günü, teknik sorumlu Muhammed Türkmen'in kulübede çıktığı 2'nci karşılaşma olan Hesap.com Antalyaspor'u da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Kayserispor, son 2 haftada teknik sorumlusu Türkmen ile çıktığı 2 maçta 4 puan toplamış oldu.

İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tuttururken, 2 maçta 4 puan toplayan Muhammed Türkmen ise 2 puan ortalamasını yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
