23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Bucaspor 1928 son anda yıkıldı

Kepezspor'a uzatmalarda yediği golle mağlup olan Bucaspor 1928, küme düşme hattındaki yerinden kurtulamadı.

calendar 23 Şubat 2026 14:06
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bucaspor 1928 son anda yıkıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik patronu Özcan Sert yönetiminde ilk maçında evinde Kepezspor'a 90+3'te yediği golle 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928 dipten kurtulamadı. Bu sonuçla 13 puanda kalan sarı-lacivertliler kurtuluş bölgesinde yer alan 15'inci Beykoz Anadolu takımının 10 puan gerisinde yer alarak ümit tüketti.

Toplamda 18'inci yenilgisini alan Bucaspor 1928, galibiyet hasretini de 6 maça çıkardı. Kalan 11 maçta lige tutunma mücadelesi verecek Bucaspor 1928, bu hafta Play-Off hattında yer alan İnegölspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
