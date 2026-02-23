Boğaz Spreyi Orucu Bozar mı?

İslam fıkhına göre bir durumun orucu bozabilmesi için, dışarıdan alınan bir maddenin (yiyecek, içecek veya ilaç) boğazdan geçerek mideye ulaşması temel şarttır. Spreylerin kullanımı ise içerdikleri maddeye, miktarına ve kullanım amacına göre farklı hükümlere tabidir.

Boğaz ağrısını dindirmek, enfeksiyonu tedavi etmek veya ağız kokusunu gidermek maksadıyla kullanılan sıvı spreyler konusunda Diyanet'in hükmü oldukça nettir:

Mideye Ulaşırsa: Ağza veya boğaza sıkılan sıvı spreyin zerrecikleri yutkunma yoluyla mideye ulaşırsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Mideye Ulaşmazsa: Sıkılan ilaç sadece ağız içinde kalır, emilir veya yutkunmadan dışarı atılırsa teknik olarak oruç bozulmaz.

Önemli Uyarı: Boğaz spreyleri genellikle basınçlı sıvı şeklinde püskürtüldüğü için, sıvının boğazdan aşağı kayarak mideye ulaşma riski çok yüksektir. Bu nedenle, dini açıdan şüpheye düşmemek adına zorunlu olmadıkça oruçluyken bu spreylerin kullanılmaması tavsiye edilir.

Boğaz spreyleri ile astım hastalarının nefes açıcı spreyleri fıkhi olarak birbirine karıştırılmamalıdır. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, astım hastalarının kullandığı spreyler için özel bir fetva vermiştir:

Astımlı hastaların rahat nefes almak amacıyla ağza püskürttükleri oksijenli ve ilaçlı gaz spreyler orucu bozmaz.

Nedeni: Bu spreylerden bir defada sıkılan miktar (yaklaşık 1/20 ml) çok düşüktür ve büyük bir kısmı doğrudan nefes borusu ve akciğerler tarafından emilir. Tükürükle mideye ulaşma ihtimali olan çok küçük miktar ise, abdest alırken ağızda kalan rutubet gibi değerlendirilerek affedilmiş (ma'fuv) kabul edilir.

Sadece kozmetik amaçlı veya ferahlık hissi için kullanılan ağız kokusu spreylerinin kullanımı oruçluyken risklidir. İçeriğindeki aroma ve sıvı sebebiyle yutulması halinde orucu bozacaktır. Bu tür keyfi kullanımların iftar ile sahur arasındaki zaman dilimine bırakılması en doğru yaklaşımdır.