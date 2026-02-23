Rüyada İlişkiye Girmek Orucu Bozar mı?

İslam fıkhında orucu bozan temel unsurlar; kişinin kendi iradesi, bilinci ve uyanıklık haliyle yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunmasıdır. Uyku hali ise insanın iradesinin elinde olmadığı bir durum olduğu için, bu süreçte yaşananlar farklı değerlendirilir.

Oruçlu bir kimsenin uykusunda rüya görerek ihtilam olması (cünüp duruma düşmesi) orucunu bozmaz. İslam dininde dînî sorumluluk (mükellefiyet) akıl ve iradenin yerinde olmasına bağlanmıştır. Uyku sırasında kişi iradesini kullanamadığı için uykuda gerçekleşen bu durumdan sorumlu tutulmaz. Kişi uyandığında durumu fark etse dahi, herhangi bir kefaret veya kaza gerekmeden orucuna kaldığı yerden niyetli olarak devam edebilir.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen bu yöndeki sorulara oldukça net bir fetva ile yanıt vermektedir:

"Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, kaza da gerektirmez. Oruçlu iken boy abdesti alınmasında da bir sakınca yoktur."

Oruç bozulmamış olsa da, kişinin namaz kılabilmesi, Kur'an-ı Kerim okuyabilmesi ve manevi temizliğini sağlaması için ilk fırsatta gusül abdesti (boy abdesti) alması farzdır.

Cünüp olarak uyanan bir kişi, namaz vaktini geçirmeyecek şekilde en kısa sürede yıkanıp temizlenmelidir. Cünüplük halinin bir namaz vaktinden fazla devam etmesi dinen mekruh (hoş görülmeyen) kabul edilmiştir.

Oruçluyken boy abdesti almak serbesttir ancak suyun kullanımı konusunda çok hassas olunmalıdır:

Suyu Yutmamak: Ağza ve burna su verirken (mazmaza ve istinşak) suyun boğaza kaçmamasına azami özen gösterilmelidir.

Hataen Yutulursa: Eğer ağza alınan su yanlışlıkla boğazdan aşağı kayar ve yutulursa, oruç bozulur ve o günkü orucun Ramazan'dan sonra kaza edilmesi gerekir. Bu riski almamak adına, oruçluyken abdest alırken ağza su verirken aşırıya kaçılmamalı, boğaza kadar gargara yapılmamalıdır.

Sonuç olarak; oruçluyken rüyada ilişkiye girmek irade dışı bir durum olduğu için günah değildir ve oruca hiçbir zarar vermez.