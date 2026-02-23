Fenerbahçe'nin kararı: Sessizlik

Fenerbahçe yönetimi, sezonun en kritik döneminde saha dışı tartışmalara kapılarını kapatarak tüm enerjisini sahaya yönlendirme kararı aldı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14 gün içinde oynanacak 5 zorlu karşılaşmaya odaklanırken, en önemli hedefin lig şampiyonluğu olduğu vurgulandı.
İdareciler; yabancı hakem tartışmalarına girmeyeceğini, Türk veya yabancı fark etmeksizin adil bir yönetim istediklerini dile getirdi.
Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" diye birlik beraberlik mesajı verilirken, şampiyonluk yolunda camianın kenetlenmesine vurgu yapıldı.
Bugünkü Kasımpaşa mücadelesi hedefe ulaşmanın kritik virajı olarak görülüyor.
