4 maç sonra kalesini gole kapattı

Siyah-beyazlılar 4 maçlık aranın ardından kalesini gole kapattı.
Kayserispor'u 1-0 yendiği maçın ardından Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Göztepe'nin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
Beşiktaş, gol yediği 4 maçlık periyotta 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.
