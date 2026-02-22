Parma, San Siro'dan mutlu ayrıldı

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan ile Parma karşı karşıya geldi.



San Siro'da oynanan mücadeleyi Parma 1-0 kazandı.



Parma'ya galibiyeti getiren golü 80. dakikada Troilo kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Milan 54 puanda kalırken, Parma ise puanını 32'ye çıkardı.



GELECEK MAÇLARI



Milan önümüzdeki hafta Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Parma ise Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi konuk edecek.