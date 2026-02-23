Sefer Yılmaz: 'Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz'

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Sefer Yılmaz, çok üzgün olduklarını söyledi.



Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ile ikinci yarı arasında oyun olarak çok fark olduğunu belirterek "İlk yarı oyuna çok iyi başlayamadık. Golü de yiyince biraz moral bozukluğu oldu. Devrede yaptığımız taktiksel değişiklikten sonra ikinci yarıya çok iyi başladık. Golü de bulduk, ikinci golü de bulabilirdik. Son dakika golüyle mağlup olduk. Çok üzgünüz. Artık yapacak bir şey yok, önümüzdeki hafta inşallah bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz." diye konuştu.



