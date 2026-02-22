Andre Onana: 'En önemlisi 3 puan'

Trabzonspor forması giyen Andre Onana, Gaziantep FK deplasmanındaki galibiyeti değerlendirdi.
Kamerunlu file bekçisi, "Zor bir maç oldu. En önemlisi 3 puan almaktı, başardık. Yapmamız gereken şey bu şekilde devam etmek." dedi.
Onana, "İç sahada gayet etkili olan bir rakibimiz vardı. En önemlisi kazanmaktı, kimin ne oynadığından bağımsız olarak. Takım olarak kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.
