Gaziantep FK - Trabzonspor: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
11'LER
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip Talha, Maxim, Ogün, Kevin.
Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.
