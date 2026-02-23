Samandıra'dan mesaj var: 'İnan Fenerbahçe'

Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde son 16 turu hayallerini mucizeye bırakan Fenerbahçe'de bozulan moraller, Galatasaray'ın Konya'ya 2-0 yenilmesiyle yerine geldi.
Kanarya, bugün Kasımpaşa'yı mağlup ederse zirve yarışında ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek, 7 farklı kazanması halinde ise liderlik koltuğuna oturacak.
Konya-G.Saray maçının bitişiyle sosyal medya hesaplarından "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız – İnan Fenerbahçe" paylaşımı yapan sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'yı da pankartlarla süsledi.
"İNAN FENERBAHÇE"
Can Bartu Tesisleri'nde futbolcuların antrenman sahasına doğrudan görebileceği kale arkasındaki duvara büyük harflerle "İnan Fenerbahçe" yazısı asıldı.
"PUANLARI EŞİTLİYORUZ"
Tedesco ve yardımcıları ise "Puanları eşitliyoruz" diyerek takımı mental olarak ayağa kaldırdı.
