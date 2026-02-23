23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Karşıyaka'dan tarihi galibiyet; 10-0!

Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Nazillispor'u 10-0 yenerek Türk futbol tarihine geçti.

calendar 23 Şubat 2026 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan tarihi galibiyet; 10-0!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, Türk futbolunun en farklı galibiyet rekorlarından birini kırarak Nazillispor'u deplasmanda 10-0 yenerken Altay derbisi öncesi sükse yaptı. Gençlerle mücadele eden son sıradaki zayıf rakibini tarihi skorla geçen Kaf-Kaf kendisi için de yarım asır sonra ilkleri başardı.

Tarihinin en farklı skorunu egale eden Karşıyaka 47 yıl önce 19 Eylül 1979'da Kuşadasıspor'u Türkiye Kupası'nda 10-0 yenmişti. Yeşil-kırmızılılarda eşine çok az rastlanacak şekilde iki oyuncu birden hat-trick yaptı. Karşıyaka'nın golcüleri Ömer Faruk Sezgin ve Yasin Uzunoğlu 3'er gol birden attı.

Son 7 dakika içinde 4 gol birden kaydeden Karşıyaka'da ikinci yarıda oyuna giren Yasin 45 dakikada hat-trick yaptı. Yasin toplam gol sayısını da 12'ye çıkarıp takımın en skoreri olmayı sürdürdü. Bu mücadeleye kadar 21 maçta 31 gol atan İzmir temsilcisi toplam gol sayısını 41'e çıkarırken, ikinci yarıda ilk kez seri yakalayıp grupta 47 puanla Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Grupta 1 Mart Pazar günü İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Karşıyaka sezonun ilk yarısında son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanşta yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
