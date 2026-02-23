Okan Buruk'tan Sallai kararı! Yeniden sağ bek...

Roland Sallai için görev değişimi yeniden kapıda…
Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği Konyaspor maçında sol kanat ve ardından forvet olarak görev yapan Macar yıldızın, çarşamba günü oynanacak kritik Juventus maçında yeniden sağ bekte forma giymesi bekleniyor.
Okan Buruk'un, daha önce 5-2 kazanılan Juventus maçında Kenan Yıldız'a adım attırmayan Sallai'nin sağ bek performansından memnun kaldığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, savunma direncini artırmak adına Macar oyuncuyu yeniden bu bölgede değerlendireceği belirtildi.
SACHA BOEY İKİNCİ YARI
Buruk'un, sağ bekteki diğer seçenek Sacha Boey'i yine ikinci yarıda oyuna dahil etmeyi planladığı kaydedildi. Böylece Sallai-Boey rotasyonunun ilk Juventus maçındaki gibi sürmesi bekleniyor.
