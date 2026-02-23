23 Şubat
Okan Buruk'tan Sallai kararı! Yeniden sağ bek...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçında farklı rollerde oynattığı Sallai'yi yeniden sağ beke çekecek.

calendar 23 Şubat 2026 10:14
Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Sallai kararı! Yeniden sağ bek...
Roland Sallai için görev değişimi yeniden kapıda…

Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği Konyaspor maçında sol kanat ve ardından forvet olarak görev yapan Macar yıldızın, çarşamba günü oynanacak kritik Juventus maçında yeniden sağ bekte forma giymesi bekleniyor.

Okan Buruk'un, daha önce 5-2 kazanılan Juventus maçında Kenan Yıldız'a adım attırmayan Sallai'nin sağ bek performansından memnun kaldığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, savunma direncini artırmak adına Macar oyuncuyu yeniden bu bölgede değerlendireceği belirtildi.

SACHA BOEY İKİNCİ YARI

Buruk'un, sağ bekteki diğer seçenek Sacha Boey'i yine ikinci yarıda oyuna dahil etmeyi planladığı kaydedildi. Böylece Sallai-Boey rotasyonunun ilk Juventus maçındaki gibi sürmesi bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
