Sivasspor farklı kazandı; Caner Erkin kırmızıyla gündemde

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 4-1 kazandı.



Caner Erkin, Sakaryaspor kariyerinin 12. maçında 4. kez kırmızı kart gördü.pic.twitter.com/iyfVvYqMUe



Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u konuk etti.Sivasspor'un gollerini 6 ile 20. dakikalarda, 16. dakikadave 90+2. dakikadakaydetti.Sakaryaspor'un tek golü ise 26. dakikada'dan geldi.Sakaryaspor'un Salih Dursun'la bulduğu golün asistini yapan Caner Erkin, 45+1. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.Karar sonrası adeta çılgına dönen Caner Erkin uzun süre hakeme itiraz etti. Tecrübeli sol bek oyundan büyük bir öfkeyle çıktı. Yaşananlar sonrası Caner Erkin'in bu sezon kart istatistiği gündem oldu.37 yaşındaki futbolcu bu sezon 12. maçında 4. kırmızı kartını gördü. Caner Erkin kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giymedi.Bu sonuçla birlikte teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 3. maçında ilk galibiyetini alan Sivasspor, puanını 35'e yükseltti. Teknik direktör Mustafa Balcı ile çıktığı ilk maçtan mağlup ayrılan Sakaryaspor ise 24 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Serik Spor ile karşılaşacak . Sakaryaspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.BG Grup 4 EylülGürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın DuranGöktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Avramosvski), Charisis (Dk. 90 Emre Gökay), Kamil Fidan (Dk. 74 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Aly Malle (Dk. 46 Okoronkwo), ManajSzumski, Ruan, Salih Dursun (Dk. 46 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Emre Demir), Vukovic, Soro (Dk. 46 Emrecan Terzi), Pena (Dk. 64 Fofana), Owusu, Melih Bostan (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)Dk. 6, Dk. 20 Ethemi, Dk. 17 Okan Erdoğan, 90+1 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 26 Salih Dursun (Sakaryaspor)Dk 45+1 Caner Erkin (Sakaryaspor)Dk. 43 Aaron Appindangoye, Dk. 62 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 35 Burak Bekiroğlu, Dk. 42 Salih Dursun, Dk. 69 Vukavic, Dk. 82 Emrecan Terzi (Sakaryaspor)