Sivasspor farklı kazandı; Caner Erkin kırmızıyla gündemde

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 4-1 kazandı.
Sivasspor'un gollerini 6 ile 20. dakikalarda Valon Ethemi , 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90+2. dakikada Rey Manaj kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golü ise 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.
CANER ERKİN KIRMIZI GÖRDÜ
Sakaryaspor'un Salih Dursun'la bulduğu golün asistini yapan Caner Erkin, 45+1. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
Karar sonrası adeta çılgına dönen Caner Erkin uzun süre hakeme itiraz etti. Tecrübeli sol bek oyundan büyük bir öfkeyle çıktı. Yaşananlar sonrası Caner Erkin'in bu sezon kart istatistiği gündem oldu.
12 MAÇTA 4. KIRMIZI
37 yaşındaki futbolcu bu sezon 12. maçında 4. kırmızı kartını gördü. Caner Erkin kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giymedi.
Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Serik Spor ile karşılaşacak . Sakaryaspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Avramosvski), Charisis (Dk. 90 Emre Gökay), Kamil Fidan (Dk. 74 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Aly Malle (Dk. 46 Okoronkwo), Manaj
Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Salih Dursun (Dk. 46 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Emre Demir), Vukovic, Soro (Dk. 46 Emrecan Terzi), Pena (Dk. 64 Fofana), Owusu, Melih Bostan (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)
Goller: Dk. 6, Dk. 20 Ethemi, Dk. 17 Okan Erdoğan, 90+1 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 26 Salih Dursun (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk 45+1 Caner Erkin (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Aaron Appindangoye, Dk. 62 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 35 Burak Bekiroğlu, Dk. 42 Salih Dursun, Dk. 69 Vukavic, Dk. 82 Emrecan Terzi (Sakaryaspor)
