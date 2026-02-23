23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-045'
23 Şubat
Alaves-Girona
1-145'
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
0-0DA

Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!

Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'den üst üste iki maçta puan aldı.

calendar 23 Şubat 2026 22:18 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 22:36
Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan Kasımpaşa, 90+11. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kasımpaşa, 1-1'lik sonuçla dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İstanbul ekibi, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'den üst üste iki maçta puan aldı.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısındaki maçta da sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.