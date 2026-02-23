Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan Kasımpaşa, 90+11. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



Kasımpaşa, 1-1'lik sonuçla dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İstanbul ekibi, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'den üst üste iki maçta puan aldı.



Kasımpaşa, ligin ilk yarısındaki maçta da sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.



