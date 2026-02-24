Fatih Tekke, Trabzonspor'da yeniden doğdu!

Trabzonspor, Fatih Tekke ile şampiyonluk mücadelesindeki rakiplerinin gerisinde sezonu sürdürüyor. Ancak takımın diğer kulüplere göre sahip olduğu ekonomik yapı, hikayeyi farklı kılıyor. Bu eserin de baş mimarı Fatih Tekke.
MİLLİ TAKIM İLE BAŞLADI
Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerine milli takımda merhaba dedi. U16 ve A2 takımlarında Hakan Tecimer ve Zeki Önatlı'nın yardımcılıklarını üstlendi. İki kademedeki maceraları kısa sürdü.
ERCİYES'TE İLK ADIM
Kulüp kariyerine Erciyesspor'da başlayan Tekke kulübün Hikmet Karaman, Bülent Korkmaz, Uğur Tütüneker ve Mehmet Özdilek'ten sonra beşinci antrenörüydü. Burada sadece 9 maça çıkabildi. Takımın küme düşmesiyle birlikte ayrıldı.
YARIM DÖNEM SONRA BOLUSPOR'DA
Sezonun bitmesinden sonra İç Anadolu ekibiyle anlaşmasını uzatmayan Fatih Tekke'nin bir sonraki adresi Boluspor oldu. Ümit Özat'ın maça çıkmadıktan sonra Özcan Bizati ve Cüneyt Karakuş'un çalıştırdığı kırmızı beyazlılara şubat ayında izma atan Tekke burada da 13 maçta görev yaptı.
EGE'DE İKİ TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ
Fatih Tekke 0.92 puan ortalaması tutturduğu Bolu'dan rotasını Ege'ye kırdı. Önce Manisaspor ardından da Denizlispor'da çalıştı. 13'er kez takımlarını kenardan yönetti ve İstanbulspor ile anlaşmaya vardı.
TRABZONSPOR İLE ADI ANILMAYA BAŞLANDI
Deneyimli çalıştırıcının Trabzonspor'a getirilmesi konusunda ilk sesi taraftar yükseltti. Ancak o dönem bu yönde adımlar atılmadı. Tekke için meşakkatli yol bir kez daha ağlarını ördü. Farklı yerlerde de kendisini ispatlaması gerekiyordu.
İKİ DÖNEM İSTANBULSPOR
Trabzonlu Ecmel Sarıalioğlu'nun sahibi olduğu İstanbulspor'un başına geçti. Burada önce 27 ardından da 46 maçta takımını yönettiği iki farklı dönem yaşadı. Burada da yine adından söz ettirdi.
4 MAÇLIK BURSASPOR SERÜVENİ
İstanbulspor'dan sonra Bursaspor ile anlaştı. Ancak buradaki macerası 4 karşılaşma sonra bitti. Yaşanan sorunların ardından takımdan ayrıldı ve İstanbulspor'a bir kez daha teknik direktör oldu.
UNUTULMAYAN MAÇI
Fatih Tekke'nin 3. İstanbulspor dönemi halen taraftarların aklında. Özellikle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalınan ve sarı siyahlıların tüm zorluklara rağmen küme düşme savaşında lige tutunarak kalması sonrası artık Tekke rüzgarı arkasına almayı başardı. 30 müsabakanın ardından bu defa Antalya'ya giderek Alanyaspor ile anlaştı.
İLK SÜPER LİG TRANSFERİ
Tecrübeli antrenör hayatında ilk defa bir Süper Lig takımından diğerine transfer gerçekleştirmişti. Akdeniz temsilcisiyle 40 kez saha kenarında çalışan Tekke'nin macerası tam bir yıl sonra muhteşem bir hikaye ile taçlanacaktı. Kulüpten 1.30 puan ortalamasıyla ayrıldı.
BİRAZ GECİKMELİ İMZA
O dönem sıkıntılar yaşayan ve saha sonuçları itibarıyla arzu ettiği yerde bulunmayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve bu göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Adı sıkça eski kulübü ile anılan Tekke'nin tercih edilmemesi tepkilerin yükselmesini sağlamıştı.
GÜNEŞ ÇARE OLAMADI
Trabzonspor'da bir sayfa daha açan Şenol Güneş, beklentileri karşılamakta zorlandı. Deplasman galibiyeti alamayan Güneş'in macerası da kısa sürede sona erdi. Ardından büyük buluşma gerçekleşti. Fatih Tekke, 10 Mart 2025 tarihinde renklerine tutulduğu takımına imzayı attı.
FUTBOLCULUĞUNDAKİ KARAKTERİ YANSITIYOR
Futbol sahalarında pes etmeyen, sürekli mücadele eden ve gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan yapısı bulunan Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri İstanbul'da başladı. Uzun süredir alınamayan deplasman zaferi, Başakşehir karşısında elde edildi. Hem de 3-0'lık skorla.
BÜYÜKLER HARİCİ YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor'un başına geçtikten sonra mücadele ettiği takımlardan sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilen Tekke, kupa finalinde de sarı kırmızılılara boyun eğdi. Ancak içinde bulunduğumuz sezon için herkese umut vermeyi başardı.
SEZONA MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
Yeni bir yapılanmanın en değerli parçası olarak takımın başına geçirilen Fatih Tekke, Fenerbahçe karşısına çıkana kadar yine mağlup olmadan geldi. Onuachu'nun sayılmayan golü olmasa her şeyin belki de farklı seyredeceği mücadeleyi sarı lacivertliler 1-0 kazandı.
12 MAÇLIK SERİ
Bordo mavililer bu derbinin ardından 12 maç yenilmedi. Ancak bu kez 3 karşılaşmadan üst üste yenik ayrıldı. Ziraat Türkiye Kuapası'nda Alanyaspor'a, ligde Gençlerbirliği'ne ve Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a boyun eğdi.
FENER'E KADAR YİNE YENİLGİ YOK
Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin ardından ikisi kupa maçı olmak üzere 6 mücadeleye çıkan Trabzonspor, sadece Antalyaspor'a karşı beraberlik elde etti ve 5 kez sahadan galip ayrıldı. Ancak çok iyi oynadığı bir derbide daha Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti. Son olarak da Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 ile geçti.
ŞAMPİYONLUK POTASINI TAKİPTE
Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında puan farkını 7'ye indiren Trabzonspor'da şampiyonluk için henüz net bir tavır yok. Ancak gizli bir favorilik de akıllardan geçmiyor değil. Galatasaray'ın Fenerbahçe ve kendisiyle oynayacağını hesap eden Karadeniz temsilcisinin kurmayları, ligde her şeyin yaşanabileceğini düşünüyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TADINDAN YENMEZ
Süper Lig'in en genç takımlarından biri olarak mücadele etmeyi sürdüren bordo mavili ekipte alınabilecek bir Şampiyonlar Ligi bileti herkesi sevinçten havaya uçurabilir.
YÜKSEK GELİR POTANSİYELLİ FUTBOLCULAR VAR
Tekke'nin oluşturduğu takımın her ne kadar alternatifi yönünden sıkıntıları bulunsa da eldeki futbolcuların yüksek bonservislerle gönderilme ihtimali, takımın ne kadar önemli bir iş yaptığını gözler önüne seriyor. Sezon başında gelen isimlerin yanı sıra geçen seneden bu yana performanslarını yukarı çeken oyuncular, önemli seviyede bir meblağı kasaya koyabilir.
TEKKE UMUTLA BAKILMASINI SAĞLADI
Dev bütçelerle rakipleri karşısında adının bu ligdeki karşılığı olan İstanbul'a kafa tutma misyonunu sürdüren Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin oluşturduğu oyuncu grubu, ilerleyen sürece umutla bakılmasını sağlıyor. Taraftarlar oyun anlamında zaman zaman memnuniyetsizlik yaşayıp eleştirseler de Tekke'nin saha kenarında bulunması dahi onlara farklı hissettiriyor.
DESTEK İSTİYOR
Buna karşılık olarak Fatih Tekke'nin tek isteği var. Sonuç ne olursa olsun taraftarların destek vermesi ve tribünlerin doldurulması. Birçok basın toplantısında dile getirdiği bu konunun, şampiyonluk yaşansa da yaşanmasa da artık giderek artması ve Tekke'nin arkasını sağlam hissetmesi gerekiyor.
