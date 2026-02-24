Artık Osimhen'siz olmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçında Juventus sınavını da düşnerek rotasyon yapmıştı.
Cimbom, Konya'da kaybederek şampiyonluk yarışında kredisinden yedi. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanında dinlendirilmişti. Buruk, usta golcü ile ilgili yeni bir karar aldı.
SAKATLANMADIĞI SÜRECE 11'DE
Buna göre Osimhen, bundan sonra ağır sakatlık geçirmediği sürece 11'de olacak. Teknik heyet onu bir daha dinlendirmeme kararı aldı.
Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray ya puan kaybediyor ya kazanmakta zorlanıyor.
OSIMHEN'SİZ TADI TUZU YOK
Galatasaray, bu sezon Nijeryalı yıldızın oynamadığı 5 maçta da galibiyet alamadı.
Aslan, Frankfurt'a 5-1 yenilirken, Union SG'ye evinde 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye Süper Kupa finalinde 2-0 kaybeden Cimbom, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken son olarak Konyaspor'a 2-0 yenildi.
