24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Artık Osimhen'siz olmayacak

Galatasaray teknik heyeti, bundan sonra ağır sakatlığı olmadığı sürece Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i dinlendirmeyecek.

calendar 24 Şubat 2026 10:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Artık Osimhen'siz olmayacak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçında Juventus sınavını da düşnerek rotasyon yapmıştı.

Cimbom, Konya'da kaybederek şampiyonluk yarışında kredisinden yedi. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanında dinlendirilmişti. Buruk, usta golcü ile ilgili yeni bir karar aldı.

SAKATLANMADIĞI SÜRECE 11'DE

Buna göre Osimhen, bundan sonra ağır sakatlık geçirmediği sürece 11'de olacak. Teknik heyet onu bir daha dinlendirmeme kararı aldı.

Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray ya puan kaybediyor ya kazanmakta zorlanıyor.

OSIMHEN'SİZ TADI TUZU YOK

Galatasaray, bu sezon Nijeryalı yıldızın oynamadığı 5 maçta da galibiyet alamadı.

Aslan, Frankfurt'a 5-1 yenilirken, Union SG'ye evinde 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye Süper Kupa finalinde 2-0 kaybeden Cimbom, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken son olarak Konyaspor'a 2-0 yenildi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
