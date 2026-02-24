Galatasaray, rövanş maçında Juventus'a konuk oluyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak.



Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.



Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.



Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.



Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.







- Galatasaray'da eksikler



Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.



Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için yarınki maçta oynayamayacak.







- Dört oyuncu sınırda



Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.







- Konyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor



Galatasaray, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın ardından moral bulmaya çalışacak.



Sarı-kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinin ardından Juventus karşısında turu geçerek, çıkışa geçmeyi amaçlıyor.







- Mario Lemina eski takımına karşı



Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, yarın eski takımına karşı oynayabilir.



Sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayan Lemina, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.



Juventus'ta 2015-2017 yılları arasında forma giyen Lemina, İtalya ekibinde görev aldığı 42 maçta 3 gol attı.







- 12 senenin ardından son 16



Galatasaray, yarın turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek.



Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti.



Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı.



Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.







- Juventus, son karşılaşmadan mağlup ayrıldı



İtalya devi Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 yenildi.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Torino ekibi, 27. hafta öncesinde ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor.







- İtalya ekibi, 5 maçtır kazanamıyor



Juventus, çıktığı son 5 resmi müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 yenildi.



Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 golü kalesinde gördü.



