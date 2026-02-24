Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından Kartal'ın Malili forveti El Bilal Toure'nin sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Siyah-beyazlıların sezon başında Atalanta'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Toure'nin 15 gole ulaşması halinde opsiyon devreye girecekti. Ancak şu anakadar 5 gol kaydeden ve sahalara ligin son haftalarında dönmesi beklenen Toure'nin bu sayıya ulaşması zora girdi.
Bu gelişmeye rağmen Beşiktaş'ın yine de opsiyonu kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.
