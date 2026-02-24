24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
2-164'
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Konyaspor maçında iptal edilen golünün VAR kaydını açıkladı.

24 Şubat 2026 20:07
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendtol Süper 23. haftasında oynanan Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydını yayımladı.

İşte Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR konuşmaları;
 
- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Tamam."
- VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?
- VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."
- Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.
- Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.
- Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var.
- Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."
- VAR: Doğrudur, tamamdır.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
