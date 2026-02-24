Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendtol Süper 23. haftasında oynanan Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydını yayımladı.
İşte Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR konuşmaları;
- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Tamam."
- VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?
- VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."
- Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.
- Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.
- Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var.
- Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."
- VAR: Doğrudur, tamamdır.