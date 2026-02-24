24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Okan Buruk son forma için kararsız!

Galatasaray'ın Juventus 11'i şekillendi. Yunus Akgün'ün yerine Lemina forma giyecek. Buruk, Sane ve Lang arasında kararsızlık yaşıyor.

calendar 24 Şubat 2026 11:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk son forma için kararsız!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, kritik maç öncesinde ilk 11'ini belirledi. Buna öre Buruk, ilk maçtaki 11'ini belirli ölçüde koruyacak ve tek değişiklik yapacak.

Yunus Akgün'ün yerine kart cezası sona eren Mario Lemina, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

FORM MU TECRÜBE Mİ?

Leroy Sane ve Noa Lang arasında büyük bir kararsızlık yaşandığı gelen haberler arasında...

Lang çok formda ama Sane de Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
