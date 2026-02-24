Okan Buruk son forma için kararsız!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, kritik maç öncesinde ilk 11'ini belirledi. Buna öre Buruk, ilk maçtaki 11'ini belirli ölçüde koruyacak ve tek değişiklik yapacak.
Yunus Akgün'ün yerine kart cezası sona eren Mario Lemina, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
FORM MU TECRÜBE Mİ?
Leroy Sane ve Noa Lang arasında büyük bir kararsızlık yaşandığı gelen haberler arasında...
Lang çok formda ama Sane de Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor.
