24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Trabzonspor'un hücum hattı, Real Madrid'i geçti

Trabzonspor'un hücum silahları toplam 37 gol attı. Mbappe- Vinicius-Bellingham (36), Haaland-Foden-Reijnders (34), Torres-Yamal- Lewandowski (32) gibi üçlüleri geride bıraktı

calendar 24 Şubat 2026 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un hücum hattı, Real Madrid'i geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un ileri üçlüsü, bu sezon ışıl ışıl parlıyor. Geriye düşüğü maçta Gaziantep FK'nın 3 dakikada fişini çeken Paul Onuachu (1 gol), Felipe Augusto (1 gol) ve Ernest Muçi (1 asist) bordo-mavilileri uçuruyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri halini alan muhteşem 3'lü, Fırtına'nın zirve yürüyüşünün lokomotifi oldu. Ağları 17 kez sarsan Onuachu, rakiplerini 10'ar defa avlayan Augusto ve Ernest Muçi, toplamda fileleri 37 defa havalandırdı ve 15 lig arasında Avrupa'nın en çok gol atan üçlüsü olarak 2 numarada yer aldı. Trabzonspor; sadece Bayern Münih'ten Kane-Diaz-Olise'nin (51) arkasında kaldı.

Bordo-mavililerin hücum gücü, Real Madrid'den Mbappe- Vinicius-Bellingham (36), Manchester City'den Haaland-Foden- Reijnders'ı (34) ve Barcelona'dan Torres-Yamal-Lewandowski'yi (32) geride bıraktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.