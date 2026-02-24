24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Osimhen gözünü Juventus'a dikti!

5-2'lik ilk maçta 2 asist yapan Nijeryalı santrafor Osimhen, rövanş için de iddialı...

24 Şubat 2026
Osimhen gözünü Juventus'a dikti!
Galatasaray'ın geçen hafta Juventus'u 5-2'lik skorla dize getirdiği Şampiyonlar Ligi maçında 2 asist yapan Victor Osimhen, gözünü çarşamba gecesi oynanacak rövanşa çevirdi.

Sağ dizindeki ağrılarından şikayetçi olan Nijeryalı santrfor, İtalya'daki rövanşı düşünerek kendini riske etmek istemedi ve bu nedenle geçen hafta Konyaspor deplasmanında forma giymemişti.

Aradan geçen süreçte dinlenme fırsatı bulan Osimhen, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Nijeryalı yıldızın, fiziksel açıdan iyi durumda olduğu ve Juventus karşısında forma giymeyi çok istediği öğrenildi. 

Devler Ligi'nde 6 gol 2 asisti var

İki yıldır takımın hücumdaki en önemli kozu olan Victor Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 gol, 2 asist üretti. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın skora katkı yaptığı 4 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı. Liverpool'a 1, Bodo/Glimt'e 2, Ajax'a da 3 gol atan Osimhen, son Juventus karşılaşmasında 2 asist yaptı. Galatasaray bu maçlarda Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'e 3-1, Ajax'ı 3-0 ve Juventus'u da 5-2 mağlup etti. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçta ise 9 gol, 3 asist kaydetti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
