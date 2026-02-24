NBA yönetimi, Memphis Grizzlies guardı Scotty Pippen Jr. ile Miami Heat forveti Myron Gardner'a yaşanan saha içi kavga nedeniyle 35'er bin dolar para cezası verdi.



Cumartesi gecesi Miami'nin 136-120 kazandığı karşılaşmanın bitimine 1:55 kala Gardner, Pippen'a arkadan çarparak yere düşürdü. Bunun üzerine Pippen, rakibinin üzerine yürüyerek iki elle sert bir itme gerçekleştirdi.



Olaylar kısa sürede büyürken arbede tribünlere kadar taştı. Her iki oyuncu da teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.



