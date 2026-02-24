24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

NBA'den Pippen Jr. ve Gardner'a 35'er bin dolar ceza

NBA yönetimi, Memphis Grizzlies guardı Scotty Pippen Jr. ile Miami Heat forveti Myron Gardner'a yaşanan saha içi kavga nedeniyle 35'er bin dolar para cezası verdi.

calendar 24 Şubat 2026 11:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA'den Pippen Jr. ve Gardner'a 35'er bin dolar ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA yönetimi, Memphis Grizzlies guardı Scotty Pippen Jr. ile Miami Heat forveti Myron Gardner'a yaşanan saha içi kavga nedeniyle 35'er bin dolar para cezası verdi.

Cumartesi gecesi Miami'nin 136-120 kazandığı karşılaşmanın bitimine 1:55 kala Gardner, Pippen'a arkadan çarparak yere düşürdü. Bunun üzerine Pippen, rakibinin üzerine yürüyerek iki elle sert bir itme gerçekleştirdi.

Olaylar kısa sürede büyürken arbede tribünlere kadar taştı. Her iki oyuncu da teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.