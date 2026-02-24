Dursun Özbek'ten futbolculara uyarı: 'Hakemi de yeneceksiniz'

Galatasaray'da artık her maç bir final olarak görülecek. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in Konyaspor yenilgisi sonrası Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gittiği ve Teknik Direktör Okan Buruk ile oyunculara moral verdiği öğrenildi.
Kemerburgaz'da Başkan Dursun Özbek ile yöneticilerin, teknik kadro ve oyuncuların ligde kalan her maçın bir final havasında geçeceği konusunda hemfikir oldukları ifade edildi.
KALAN 11 MAÇ İÇİN SÖZ VERİLDİ
Buna göre Avrupa'da başarı önemsenecek ama lig ise asla tehlikeye sokulmayacak ve motivasyon üst düzeyde olacak. Teknik kadro ve futbolcuların kalan 11 maçta ellerinden geleni yapacakları sözünü verdiği belirtildi.
'SİZ ONLARI DA YENECEKSİNİZ'
Kemerburgaz'da moral veren ve başarı sözü alan Başkan Özbek'in, hakem hatalarına dikkat çekerek, "Ama siz onları da yeneceksiniz. Motive olursanız ve kenetlenirseniz yine bunu başaracağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.
