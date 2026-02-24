Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine yanıt!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı.
Bir kişi, Fenerbahçeli kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın altına "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" yazdı.
Brezilyalı yıldızın eşi, bu paylaşıma emojilerle cevap verdi.
