23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Giannis için yazın en güçlü adaylardan biri, Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar takas döneminin sona ermesinin ardından sakinleşmiş gibi görünse de, yaz ayları yaklaşırken spekülasyonlar yeniden güç kazanıyor.

calendar 23 Şubat 2026 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis için yazın en güçlü adaylardan biri, Brooklyn Nets
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar takas döneminin sona ermesinin ardından sakinleşmiş gibi görünse de, yaz ayları yaklaşırken spekülasyonlar yeniden güç kazanıyor.

NBA muhabiri Jake Fischer'a göre, birçok lig kaynağı Giannis'in bu yaz "gerçek bir şampiyonluk adayı" bir takıma yönelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor.

Şubat 5 takas deadline'ı öncesinde Bucks'ın yıldız oyuncuyu takas etme konusunda ciddi bir niyeti olmadığı belirtilmişti. Ancak offseason döneminde şampiyonluk iddiası bulunan takımların daha esnek maaş yapıları ve daha güçlü takas paketleri oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bu noktada Brooklyn Nets'in en ciddi taliplerden biri olduğu konuşuluyor. Kaynaklara göre Nets, Michael Porter Jr. merkezli bir paket etrafında takas senaryosu oluşturabilir. Alternatif olarak Porter'ı kadroda tutup, Milwaukee'nin ilgisini çekebilecek farklı bir teklif sunma ihtimali de masada.

31 yaşındaki Giannis, bu sezon 30 maçta 28.0 sayı, 10.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalayarak MVP seviyesindeki performansını sürdürdü.

Milwaukee'nin yaz döneminde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olurken, Giannis'in adı şimdiden offseason'un en büyük gündem maddelerinden biri olmaya aday.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.