Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar takas döneminin sona ermesinin ardından sakinleşmiş gibi görünse de, yaz ayları yaklaşırken spekülasyonlar yeniden güç kazanıyor.



NBA muhabiri Jake Fischer'a göre, birçok lig kaynağı Giannis'in bu yaz "gerçek bir şampiyonluk adayı" bir takıma yönelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor.



Şubat 5 takas deadline'ı öncesinde Bucks'ın yıldız oyuncuyu takas etme konusunda ciddi bir niyeti olmadığı belirtilmişti. Ancak offseason döneminde şampiyonluk iddiası bulunan takımların daha esnek maaş yapıları ve daha güçlü takas paketleri oluşturabileceği ifade ediliyor.



Bu noktada Brooklyn Nets'in en ciddi taliplerden biri olduğu konuşuluyor. Kaynaklara göre Nets, Michael Porter Jr. merkezli bir paket etrafında takas senaryosu oluşturabilir. Alternatif olarak Porter'ı kadroda tutup, Milwaukee'nin ilgisini çekebilecek farklı bir teklif sunma ihtimali de masada.



31 yaşındaki Giannis, bu sezon 30 maçta 28.0 sayı, 10.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalayarak MVP seviyesindeki performansını sürdürdü.



Milwaukee'nin yaz döneminde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olurken, Giannis'in adı şimdiden offseason'un en büyük gündem maddelerinden biri olmaya aday.



