23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
0-031'
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
0-032'
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
0-03'
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber!

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçta forma giymeyen ve pazar günü salonda çalışan Victor Osimhen, pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

calendar 23 Şubat 2026 19:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşadı. Galatasaray'da Osimhen, pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Konyaspor maçında riske edilmeyen ve forma giymeyen Nijeryalı futbolcu, pazar günü de salonda çalışmıştı.

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 51 20 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 19 31 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.