Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşadı. Galatasaray'da Osimhen, pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.
Konyaspor maçında riske edilmeyen ve forma giymeyen Nijeryalı futbolcu, pazar günü de salonda çalışmıştı.
Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
