Çağrı Balta, eşyalarını topladı: Fenerbahçe'ye gidiyor!

Çağrı Hakan Balta, Florya'dan cumartesi günü tüm eşyalarını alarak ayrıldı. 17 yaşındaki genç futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atacak.

calendar 23 Şubat 2026 17:08
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile anlaşan 17 yaşındaki genç futbolcu, Florya'dan cumartesi günü tüm eşyalarını alarak ayrıldı.

Fenerbahçe ile 18 yaşına gireceği mayıs ayında sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu için sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.

