Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.
Bu sonucun ardından Pendikspor, 45 puanda kaldı. Keçiörengücü, 39 puana yükseldi.
1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Amed SK'yi konuk edecek.
Stat: Pendik
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 46 Sequeira), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Wilks, Denic, Thuram (Dk. 46 Hakan Yeşil), Clarke-Harris (Dk. 82 Görkem Bitin)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Dk. 79 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 89 Ali Akman)
Gol: Dk. 40 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 68 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Emre Satılmış (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 16 Mesut Özdemir, Dk. 66 Soldo, Dk. 88 Sequeira (Atko Grup Pendikspor)