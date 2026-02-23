23 Şubat
Keçiörengücü, Pendikspor'u tek golle geçti!

1. Lig'in 27. hafta maçında Keçiörengücü, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 23 Şubat 2026 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 18:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Keçiörengücü, Pendikspor'u tek golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, 45 puanda kaldı. Keçiörengücü, 39 puana yükseldi.

1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Amed SK'yi konuk edecek.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 46 Sequeira), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Wilks, Denic, Thuram (Dk. 46 Hakan Yeşil), Clarke-Harris (Dk. 82 Görkem Bitin)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Dk. 79 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 89 Ali Akman)

Gol: Dk. 40 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 68 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Emre Satılmış (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 16 Mesut Özdemir, Dk. 66 Soldo, Dk. 88 Sequeira (Atko Grup Pendikspor)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.