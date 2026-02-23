Sacramento Kings, guard pozisyonuna takviye yaparak Killian Hayes ile 10 günlük kontrat imzalama kararı aldı.



Trade deadline'ın ardından kadrosunda boş bir kontenjan bulunduran Kings, bu hamleyle arka alan rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Bu sezon G League'de Cleveland Charge formasıyla 28 maça çıkan 1.93 boyundaki oyun kurucu, dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Hayes, maç başına 23.1 sayı, 8.1 asist, 3.9 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalarken, yüzde 46.9 saha içi isabet oranıyla oynadı.



Sacramento'nun kısa vadeli bu denemesi, hem oyuncunun NBA'e geri dönüş fırsatı hem de Kings'in sezonun kritik bölümünde alternatif üretme arayışı açısından önem taşıyor.



