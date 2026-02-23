23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Kings'ten Killian Hayes'e 10 günlük kontrat

Sacramento Kings, guard pozisyonuna takviye yaparak Killian Hayes ile 10 günlük kontrat imzalama kararı aldı.

calendar 23 Şubat 2026 17:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kings'ten Killian Hayes'e 10 günlük kontrat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sacramento Kings, guard pozisyonuna takviye yaparak Killian Hayes ile 10 günlük kontrat imzalama kararı aldı.

Trade deadline'ın ardından kadrosunda boş bir kontenjan bulunduran Kings, bu hamleyle arka alan rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu sezon G League'de Cleveland Charge formasıyla 28 maça çıkan 1.93 boyundaki oyun kurucu, dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Hayes, maç başına 23.1 sayı, 8.1 asist, 3.9 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalarken, yüzde 46.9 saha içi isabet oranıyla oynadı.

Sacramento'nun kısa vadeli bu denemesi, hem oyuncunun NBA'e geri dönüş fırsatı hem de Kings'in sezonun kritik bölümünde alternatif üretme arayışı açısından önem taşıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.