Fenerbahçe'de 7 yıl sonra ilk!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'de bu beraberliğin ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçın sekizinde rakipleriyle yenişemeyen Fenerbahçe (15G), 23'üncü karşılaşmalar itibarıyla 2018/19'dan (10B) bu yana en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.
