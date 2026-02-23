Anderson Talisca, stadyumdan sekerek ayrıldı!

Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de 3 sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, maç içerisinde sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ise maç sonu stadyumdan sekerek ayrıldı.
Üç futbolcunun durumu salı günü çekilecek MR'ların ardından belli olacak.
Öte yandan Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Domenico Tedesco, Nottingham Forest ile oynayacakları karşılaşma öncesi sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.
