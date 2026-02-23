23 Şubat
Anderson Talisca, stadyumdan sekerek ayrıldı!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Kasımpaşa maçı sonrası stattan sekerek ayrıldı. Salı günü çekilecek MR sonrası durumu netlik kazanacak.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de 3 sakatlık yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, maç içerisinde sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ise maç sonu stadyumdan sekerek ayrıldı.

Üç futbolcunun durumu salı günü çekilecek MR'ların ardından belli olacak.

Öte yandan Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Domenico Tedesco, Nottingham Forest ile oynayacakları karşılaşma öncesi sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
