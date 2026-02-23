23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-045'
23 Şubat
Alaves-Girona
1-145'
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
0-0DA

Jim Allevinah'ın ilk şutu gol oldu: "Mutluyuz"

Kasımapaşa'nın Angers'ten kiraladığı Jim Allevinah, Fenerbahçe maçında 90+11'de takımı adına kritik bir gol buldu.

calendar 23 Şubat 2026 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jim Allevinah'ın ilk şutu gol oldu: 'Mutluyuz'
Kümede kalma hesapları yapan Kasımpaşa'ya 1 puan gtiren Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de bir ilk yaşadı.

Jim Allevinah, Süper Lig'deki 4. maçında ilk isabetli şutunu Fenerbahçe'ye çekti ve Kasımpaşa'daki ilk golünü kaydetti.

Golden sonra Kasımpaşa yedek kulübesi sahaya girerek bu golü kutladı.

Jim Allevinah maçtan sonra yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ve bizim için önemli bir maçtı. Güçlü bir takımla mücadele ettik. Sonuçtan mutluyuz, tüm arkadaşlarımız tebrik ederim." dedi.

Kasımapaşa'dan Andri Baldursson, maç sonu, "Fenerbahçe attıktan sonra işimiz zordu ama takım olarak pes etmeyiz, etmedik. Ekstra yorulduk ama golü bulduk. 1-1'den memnunuz, savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul ekibinin orta sahası Cafu ise, "İşimiz zordu, Fenerbahçe liderlik için savaşıyordu ve biz de ligde kalmak için savaşıyorduk. Planımız belliydi. Kazanmak için hep sahaya çıktık, böyle devam ettik. skordan mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ederim." diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
