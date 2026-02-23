Jim Allevinah'ın ilk şutu gol oldu: 'Mutluyuz'

Kümede kalma hesapları yapan Kasımpaşa'ya 1 puan gtiren Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de bir ilk yaşadı.



Jim Allevinah, Süper Lig'deki 4. maçında ilk isabetli şutunu Fenerbahçe'ye çekti ve Kasımpaşa'daki ilk golünü kaydetti.



Golden sonra Kasımpaşa yedek kulübesi sahaya girerek bu golü kutladı.



Jim Allevinah maçtan sonra yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ve bizim için önemli bir maçtı. Güçlü bir takımla mücadele ettik. Sonuçtan mutluyuz, tüm arkadaşlarımız tebrik ederim." dedi.



Kasımapaşa'dan Andri Baldursson, maç sonu, "Fenerbahçe attıktan sonra işimiz zordu ama takım olarak pes etmeyiz, etmedik. Ekstra yorulduk ama golü bulduk. 1-1'den memnunuz, savaşmaya devam edeceğiz." dedi.



İstanbul ekibinin orta sahası Cafu ise, "İşimiz zordu, Fenerbahçe liderlik için savaşıyordu ve biz de ligde kalmak için savaşıyorduk. Planımız belliydi. Kazanmak için hep sahaya çıktık, böyle devam ettik. skordan mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ederim." diye konuştu.



