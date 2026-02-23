Tedesco açıkladı: Ederson 3 hafta yok!

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Brezilyalı file bekçisi, Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ederson'un durumuna değinen Tedesco, Brezilyalı kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
AVRUPA'DA KALE TARIK'IN
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı rövanş maçında kalede Tarık Çetin olacak. Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer almayan Mert Günok'un ise Ederson'un yokluğunda lig maçlarında görev alması bekleniyor.
