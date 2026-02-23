23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-045'
23 Şubat
Alaves-Girona
1-145'
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
0-0DA

Tedesco açıkladı: Ederson 3 hafta yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kaleci Ederson'un sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

calendar 23 Şubat 2026 23:36 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 23:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco açıkladı: Ederson 3 hafta yok!
Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı file bekçisi, Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ederson'un durumuna değinen Tedesco, Brezilyalı kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

AVRUPA'DA KALE TARIK'IN

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı rövanş maçında kalede Tarık Çetin olacak. Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer almayan Mert Günok'un ise Ederson'un yokluğunda lig maçlarında görev alması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
